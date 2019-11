Ibrahimovic Hammaraby, i tifosi del Malmo bruciano la statua

Ibrahimovic, lo svedese da qualche giorno è entrato a far parte della società dell’Hammaraby, i suoi ex tifosi non l’hanno presa bene

In qualsiasi modo Zlatan Ibrahimovic riesce a far parlare di se, e quando non riesce lui ci pensano gli altri. Come noto il calciatore è entrato a far parte dell’Hammaraby e questa è una cosa che è stata decisamente poco gradita dai suoi ex tifosi del Malmo.

I supporters si sono sentiti traditi da questa scelta al punto che hanno bruciato la statua dello svedese attualmente posta davanti lo stadio.