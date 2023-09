Ibañez, errori da derby per l’ex Roma: l’Al Ahli crolla 5-1 – VIDEO

Ibañez, errori da derby per l’ex Roma: l’Al Ahli crolla 5-1: il video della sfida

Serata in stile derby contro la Lazio per l’ex Roma, Roger Ibañez, autore di innumerevoli errori che sono costati la dura sconfitta per 5-1 dell ’Al Ahli contro l’Al Fateh.

Il difensore è stato protagonista di una prestazione che farà sicuramente sorridere i tifosi biancocelesti