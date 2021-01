I precedenti all’Olimpico: è festival del gol tra Lazio e Sassuolo, il dato

In sette sfide di Serie A tra Lazio e Sassuolo allo Stadio Olimpico, il divertimento per gli spettatori neutrali è sempre stato garantito. Ad eccezione di uno 0-2 datato febbraio 2016 sono stati realizzati tra le due compagini ben 29 gol negli scontri diretti, una media di oltre quattro gol a partita. Ben sei volte hanno segnato entrambe le squadre nei precedenti nella Capitale. Roberto De Zerbi ha sempre segnato e subito tanto allo stadio Olimpico, non solo alla guida dei neroverdi: col Benevento (all’epoca di Danilo Cataldi) finì 6-2 nella stagione 2017-2018.