Hysaj mulato: il motivo della sanzione del Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale ha deciso di multare il calciatore della Lazio: il motivo risale alla stagione 2019/20

Elseid Hysaj dovrà pagare una multa di 40mila euro al Napoli. Lo ha deciso il Collegio Arbitrale dopo la proposta del club partenopeo.

Il motivo risale al 2019/20, quando l’albanese si rifiutò di andare in ritiro dopo la partita con il Salisburgo in Champions League violando così il contratto con il club.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI – “SSC Napoli Spa comunica che, in data odierna, è stato pubblicato il primo lodo arbitrale relativo alle proposte di multa riguardanti i componenti della Prima Squadra nella stagione sportiva 2019-2020, per i fatti successivi alla partita di UEFA Champions League Napoli – Salisburgo del 5 novembre 2019. Con tale provvedimento, il Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo LNPA/AIC/FIGC ha disposto, nei confronti del calciatore Elseid Hysaj, la sanzione della multa di € 40.000,00, riconoscendo, così, la legittimità del ritiro disposto dal club e la conseguente violazione contrattuale da parte del calciatore che non rispettò la direttiva impartita dal Club. All’Avv. Mattia Grassani, che ha brillantemente difeso la società partenopea, vanno i più sinceri ringraziamenti“.