Hutchinson: «Amorim apprezza le mie caratteristiche! Non vedo l’ora di scendere in campo»

Omari Hutchinson, giocatore del Milan, si è espresso sulla propria esperienza in Italia. Focus anche sulla Lazio

La nuova avventura italiana di Omari Hutchinson è ufficialmente iniziata. Durante la presentazione presso il Flagship Store AC Milan di via Dante, il talento rossonero ha raccontato le prime sensazioni dopo il trasferimento al Milan e l’impatto con il calcio di Serie A. L’esterno offensivo ha parlato anche della prossima sfida contro la Lazio, primo grande appuntamento del suo percorso con la maglia rossonera. Le dichiarazioni:

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QUALITA’ – «Credo che Amorim abbia apprezzato molto le mie caratteristiche e abbia visto in me il profilo giusto per quel ruolo, anche perché cercava un giocatore mancino con determinate qualità. Mi ha spiegato che rientravo nelle sue idee e nei suoi parametri, quindi la scelta è stata abbastanza naturale. Ricordo bene il gol di cui si è parlato: nella mia prima partita contro di lui sono riuscito a fare una buona prestazione e lui mi ha detto di essere rimasto colpito. Per me è stato un aspetto molto importante. Da quando sono arrivato mi sta dando una grande mano, mi cerca spesso e il suo supporto è stato davvero fondamentale».

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OBIETTIVI – «La prima cosa che Amorim mi ha spiegato durante la nostra prima telefonata è stata che la Serie A è un campionato molto tattico. Mi ha detto che avrei dovuto trovare il modo di superare difese spesso chiuse e organizzate, perché molte squadre tendono a difendere con un blocco basso. Credo di avere le caratteristiche per affrontare questo tipo di situazioni e sono impaziente di poter scendere in campo. Se preferisco segnare o servire assist? Mi piace molto aiutare i compagni, ma penso che un grande giocatore debba saper fare entrambe le cose. Voglio riuscire a contribuire il più possibile con gol e assist».