Hoedt separato in casa: l’olandese non si allena con la squadra

Wesley Hoedt, difensore della Lazio, non si sta allenando con il resto della squadra dopo l’esclusione dalla lista della Serie A

Un addio prematuro e che lascerà sicuramente l’amaro in bocca a Wesley Hoedt. Il difensore olandese, infatti, ha concluso anzitempo la sua seconda avventura con la maglia della Lazio, poiché è stato escluso dalla lista della Serie A per lasciare spazio e Luiz Felipe, rientrato dopo l’operazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore è attualmente un separato in casa. Infatti, avrebbe ottenuto il permesso da parte della società di non allenarsi con il resto della squadra e potrebbe dunque concludere ancor prima la sua esperienza in biancoceleste.