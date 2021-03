Formello, Hoedt e Leiva sugli scudi in allenamento – VIDEO

La Lazio comincia a pensare alla Juventus e si ritrova a Formello per la seduta odierna. Da segnalare le prodezze di Hoedt e Leiva

Il capitolo Torino, per ora è rimandato. Testa al campo, con la Lazio che si è ritrovata a Formello per il primo allenamento in vista del match di sabato contro la Juventus.

Concentrazione ma allo stesso tempo clima disteso, con Inzaghi a dirigere la seduta. Da segnalare le prodezze di Hoedt e Leiva, due giocatori non abituati ad andare a segno in partita.