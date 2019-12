HIGHLIGHTS Lazio Juventus: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2019/20: highlights Lazio Juventus

Le azioni salienti del match tra Lazio e Juventus valido per la quindicesima giornata di Serie A.

4′ Chance per Immobile – Subito un’occasione per il bomber laziale, la difesa bianconera devia in corner.

9′ Tiro di Dybala – Conclusione di Dybala che impegna i guantoni di Strakosha.

14′ Ancora Juventus – Ronaldo per Bernardeschi che ci va di testa: palla di poco fuori.

25′ Juventus in vantaggio – Dormita della difesa laziale, Ronaldo che torna al gol.

28′ Contatto in area – Immobile reclama un calcio di rigore dopo la trattenuta di Cuadrado. Per Fabbri non c’è nulla.

40′ Ancora Immobile – Il centravanti laziale si inserisce e riceve da Lazzari, incornata: palla fuori.