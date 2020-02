HIGHLIGHTS Lazio Inter: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2019/20: highlights Lazio Inter

Le azioni salienti del match tra Lazio e Inter valido per la ventiduesima giornata di Serie A.

3′ Ci prova l’Inter – Godin prova a girarsi ma la palla va alta sopra la traversa.

8′ Occasione Lazio – Milinkovic tira verso la porta interista ma becca in pieno la traversa.

15′ Candreva la mette in mezzo – Luiz Felipe ribatte il tentativo di Candreva di mettere la palla al centro dell’area di rigore laziale.

18′ Ancora Inter – Lukaku tira di potenza ma Strakosha la manda direttamente in calcio d’angolo.

21′ Marusic tenta in solitaria – Il numero 77 prova ad andare in porta ma Padelli para tranquillamente per la debolezza del tiro.

23′ Ancora Lazio – Leiva prova il tiro ma va molto alto sulla traversa.

24′ Provaci ancora Immobile – Anche il numero 17 tenta il tiro ma prende la direzione sopra la testa di Padelli.

44′ VANTAGGIO INTER – Young ha sbloccato la partita, segnando la sua prima rete in Serie A, sulla ribattuta di Strakosha dopo il tiro tentato da Candreva.

50′ PAREGGIO LAZIO!! – De Vrij causa il rigore ai danni di Immobile che non sbaglia dal dischetto: è 1-1 all’Olimpico.

66′ Squillo Correa – Il numero 11 prova il tiro ma la palla vola altissima sulla traversa.

69′ VANTAGGIO LAZIO!! – Marusic prova il tiro ma Brozovic salva sulla linea, Milinkovic ne approfitta e la insacca per segnare il 2-1.

80′ L’Inter segna il pareggio ma..– Eriksen prova il tiro ma Strakosha respinge, sulla ribattuta Lautaro segna il 2-2 ma era abbondantemente in fuorigioco. E’ ancora vantaggio Lazio.