Hernanes: «Tare sta facendo molto bene. Milinkovic? E’ normale…»

L’ex Lazio Hernanes si è espresso così sul mercato biancoceleste, ed in particolare sulla possibile cessione di Milinkovic

In casa Lazio, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sta catalizzando l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori. Secondo le ultime notizie, il ‘Sergente’ sarebbe destinato ad approdare nel Manchester United, ma i ‘Red Devils’ non avrebbero presentato ancora alcuna offerta all’indirizzo della Lazio. Hernanes, ex biancoceleste, è intervenuto a tuttomercatoweb e si è espresso sulla vicenda, promuovendo l’operato del ds: «Igli Tare sta facendo molto bene: è da anni che acquista giocatori giusti e dopo qualche anno li rivende a buon prezzo. E’ normale la partenza di Milinkovic. Adesso Tare sta cercando qualche altro giocatore per rinforzare la squadra».