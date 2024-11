Hernanes ricorda i tifosi della Lazio: «Giocare in casa è diverso. Hai quella carica in più»

Hernanes, ex centrocampista della Lazio, ha parlato così in esclusiva ai nostri microfoni dei tifosi biancocelesti

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Hernanes ha parlato così dei tifosi della Lazio e della carica che danno quando la squadra gioca tra le mura amiche dello Stadio Olimpico:

PAROLE – «I tifosi ti danno quella carica in più. A volte sono considerati il dodicesimo uomo, perché la squadra quando gioca nel proprio stadio si carica. In casa è tutto diverso, l’atmosfera è unica. I tifosi aiutano tantissimo donandoti quel pizzico di adrenalina e di motivazione in più».