Haaland, la carica del norvegese: «Posso ancora migliorare, e il mio OBIETTIVO sarà concentrarmi su QUESTO ASPETTO»

Haaland, il gigante norvegese rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro esprimendo in chiare lettere il suo obiettivo

Ai microfoni di Equipe ha parlato Haaland, il quale a poche settimane dalla nuova stagione ufficiale si esprime riguardo i suoi obiettivi

PAROLE – Sono migliorato sotto molti aspetti. Sto cercando di diventare una versione migliore di me stesso, sia in campo che fuori. Ho già detto in diverse occasioni che posso migliorare in molte aree. Ci sto lavorando. Spero di essere un calciatore migliore, e un essere umano migliore in questa stagione. Bisogna pensare al giorno per giorno, senza guardare troppo avanti, perché ci saranno più di 70 partite se le giocherò tutte, più le partite internazionali. Si tratta di cercare di fare bene in ogni partita, perché questo è il mio lavoro