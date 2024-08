Gytkjaer Venezia: «Con la Lazio sarà una SFIDA DIFFICILE, dovremo essere attenti DIETRO»

Le parole di Christian Gytkjaer, attaccante del Venezia, in vista del debutto dei lagunari in Serie A contro la Lazio

Christian Gytkjaer ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto del Venezia in Serie A contro la Lazio. Di seguito le sue parole sulla sfida con i biancocelesti.

«Ora c’è la Lazio in campionato? Sì sicuramente sarà difficile, però ci sono state anche cose positive quest’oggi, soprattutto davanti, dobbiamo chiuderci meglio dietro, soprattutto in chiave Serie A».