Gyomber a Dazn: «E' stata una stagione orribile e i tifosi non meritano...»

Gyomber, il giocatore dei campani commenta con l’amaro in bocca la situazione del club e rilascia a fine gara queste parole

E’ ANDATA COSI – Purtroppo il nostro campionato è andato così. Non ci è rimasto niente da fare, solo finire con dignità e lottare fino alla fine. È una stagione bruttissima, ne siamo consapevoli ma purtroppo è andata così

E’ MANCATA LA TESTA – È andato tutto male. La responsabilità ce la prendiamo, siamo noi a scendere in campo e non possiamo incolpare nessun altro. Siamo molto dispiaciuti

VINCERE QUALCHE PARTITA – È rimasto solo quello. Lottare fino alla fine e onorare questa maglia perchè i tifosi non si meritano quello che stiamo facendo. Ci dispiace per loro che ci hanno seguito in casa e fuori. Cercheremo di lottare fino all’ultimo secondo per loro