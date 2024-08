Guida traccia la linea dura: «La figura dell’arbitro va difesa»

Le parole di Marco Guida, arbitro di Serie A: «Non possiamo più accettare mobbing o proteste da parte dei calciatori»

Marco Guida, noto arbitro di Serie A, dal ritiro degli arbitri a Cascia ha rilasciato un’intervista in vista dell’inizio del prossimo campionato mandando un messaggio alle società. Queste le parole riportate da Sky Sport.

L’INTERVISTA – «C’è la fortissima necessità di difendere la figura dell’arbitro. Non possiamo più accettare mobbing o proteste da parte dei calciatori. L’Uefa e Rosetti sono stati molto chiari, ci ha dato indicazioni che abbiamo seguito in modo abbastanza corretto all’Europeo. È chiaro che l’Europeo, essendo una competizione più corta di altissimo livello tra nazionali, è più semplice da gestire. Nel nostro campionato potremmo avere qualche difficoltà in più rispetto all’Europeo, ma la linea è chiara».