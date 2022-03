I giocatori dell Lazio, nei minuti antecedenti al fischio di inizio contro il Venezia, indosseranno una maglia contro la Guerra in Ucraina

Nel riscaldamento di Lazio-Venezia, i giocatori biancocelesti scenderanno in campo indossando una maglia che invita allo stop alla guerra in Ucraina. Il club l’ha presentata con un tweet, in antemprima:

☮️ #StopWarInUkraine ☮️

Lunedì la squadra svolgerà il riscaldamento prima di #LazioVenezia con questa maglia. La t-shirt sarà in vendita allo stadio e nei Lazio Style 1900 Official Store: il ricavato sarà devoluto ad iniziative concrete a sostegno della popolazione ucraina pic.twitter.com/Gcm2NzETsx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 12, 2022

