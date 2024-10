Guendouzi titolare contro il Genoa? Le ultime sul francese

Mateo Guendouzi torna in campo contro il Genoa? Le ultime sulle condizioni del francese, ancora alle prese con il problema al dito del piede

Mateo Guendouzi dopo aver saltato la sfida di Europa League contro il Twente sarà in campo domani in Lazio Genoa? Come riportato dal Corriere della Sera, la decisione verrà presa oggi da Baroni.

Il centrocampista francese è ancora alle prese con i problemi al quinto dito del piede destro dopo il pestone rimediato con la nazionale francese. Dopo la Juve Baroni ha deciso di preservarlo per la partita in Europa League. Oggi proverà il tutore di titanio e in caso di responso positivo allora potrebbe partire titolare.