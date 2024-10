Guendouzi e Lazzari, le loro condizioni: come stanno i due? La risposta del professor Rodia

Le parole del professore Rodia, medico della Lazio, sulle condizioni di Lazzari e Guendouzi, in dubbio per la sfida con la Juve

Il professore Rodia, medico sociale della Lazio ha parlato a Radio Radio dalla clinica di Villa Mafalda, dove sta monitorando le condizioni di Lazzari e Guendouzi, in dubbio per la sfida con la Juve. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Lazzari? È qui (a Villa Mafalda, ndr.) per degli accertamenti di routine, visto che lui ha avuto un’infortunio. Adesso stiamo quantizzando il suo recupero e sta andando tutto bene. Guendouzi? Stiamo lavorando anche con lui per vedere di quantizzare il tempo di recupero e di poterlo mettere al più presto in squadra. Se giocherà contro la Juve? Non posso dirlo, non è compito mio. Adesso stiamo lavorando e vediamo quello che possiamo fare».