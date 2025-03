Guendouzi Lazio: l'importanza del francese ed il minutaggio

Condividi via email

Guendouzi Lazio: il centrocampista francese è una delle pedine più importanti nello scacchiere di Baroni in questa Serie A

Guendouzi Lazio, l’ex Arsenal, si è sempre distinto con grande entusiasmo e capacità sin dal suo primo giorno in Italia. Giocare nello Stivale è difficile per tutti, ma il suo adattamento al nostro campionato è stato facilitato dalle sue qualità, che oggi gli permettono di vantare una curiosa statistica.

Infatti, nel nostro amato campionato di Serie A, il mediano francese è quello con il maggior numero di minuti giocati (ben 2.554). Si tratta di un punto fermo della squadra di Baroni, nonché dell’uomo chiave del centrocampo, grazie ai suoi recuperi da incontrista e ai passaggi decisivi.

L’ex giocatore del Marsiglia sarà chiamato a un finale di stagione importante, dove la Lazio vuole strappare una difficile ma non impossibile qualificazione alla prossima Champions League. Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario avere tutto l’aiuto possibile dalla propria squadra, che sta crescendo di giorno in giorno.