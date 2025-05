Guendouzi: «Ho un ottimo rapporto con i compagni e con il mister. Quando si sta bene, tutto diventa più semplice». Le parole del giocatore

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato nel nuovo episodio di Inside Serie A di DAZN, in vista partita con la Juve.

PAROLE– «Mi sto divertendo tantissimo, sia in allenamento che in partita. Ho un ottimo rapporto con i compagni e con il mister, e questo per me è fondamentale. Quando si sta bene, tutto diventa più semplice: ti alleni meglio, giochi meglio e le buone prestazioni arrivano. Cerco sempre di dare il massimo per questa maglia. Credo di aver fatto una buona stagione e di aver aiutato la squadra, ma so che posso dare ancora di più. Ci sono ancora obiettivi da raggiungere, sia a livello personale che collettivo. Voglio continuare a crescere»

SQUADRA– «Non è semplice, perché siamo una squadra molto offensiva e attacchiamo dal primo all’ultimo minuto. Questo richiede uno sforzo in più per garantire equilibrio e copertura. È uno dei miei compiti in campo e lo accetto volentieri, perché qui tutti lavorano per il gruppo. In passato ho giocato con calciatori più egoisti, che pensano solo a segnare o a fare assist. Alla Lazio no. Io e Rovella condividiamo la stessa mentalità: mettiamo la squadra al primo posto, perché contano solo i tre punti »

OBIETTIVI– « Il nostro sogno è qualificarci per la prossima Champions League. La Serie A è un campionato durissimo, ma ci crediamo. Alla fine giocheremo dove meritiamo, ma se continueremo a lottare con questa determinazione, sono sicuro che ce la faremo»