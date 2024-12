Guendouzi Lazio, ritorno a Napoli dove tutto è iniziato: e ora per Baroni è fondamentale

Guendouzi Lazio, il francese torna al Maradona dove aveva fatto il suo debutto in biancoceleste: per Baroni è un giocatore chiave

Contro il Napoli non sarà una partita qualsiasi per Mateo Guendouzi: il centrocampista francese aveva fatto il suo debutto alla Lazio proprio allo Stadio Maradona, il 2 settembre 2023. Partito dalla panchina dopo il suo arrivo pochi giorni prima, era entrato al 65′ per Kamada, mettendo a segno un assist per Zaccagni e un gol, entrambi annullati però dal VAR.

Questa sera torna titolare dopo il turno di riposo concessogli da Baroni in Coppa Italia: il tecnico ha una fiducia completa nel centrocampista francese e fino ad oggi lo ha sempre schierato in ogni partita di campionato, con il suo contributo di contrasti, recuperi, inserimenti e passaggi a tutto campo.