Guendouzi Lazio, il ricordo del Velodrome: «Giocare lì è LA COSA PIU’ BELLA che possa capitare ad un giocatore»

Il ricordo di Mateo Guendouzi dello stadio Velodrome: «Il fervore che c’è lì non lo trovi da nessuna altra parte»

In una intervista rilasciata al portale francese Carré, Mateo Guendouzi ha raccontato il suo ricordo dello Stadio Velodrome del Marsiglia. Di seguito le parole del centrocampista della Lazio.

PAROLE – «Penso che giocare per l’Olympique de Marseille al Velodrome sia la cosa migliore che ti possa capitare come giocatore. La mia prima partita al Velodrome fu un’amichevole. C’erano 25.000/30.000 persone e l’atmosfera che sentivo era incredibile. Ho detto: ‘Ma non è possibile’. Penso che in Europa il fervore per l’OM e le emozioni che si provano quando si è un giocatore dell’OM siano decuplicate. E ti senti davvero più forte di qualsiasi altra cosa. Sono stato in molti grandi stadi e in molte grandi atmosfere, ma il fervore che c’è all’OM e al Velodrome non si trova da nessun’altra parte»