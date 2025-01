Guendouzi Lazio, l’ultimo baluardo della disfatta biancoceleste: le pagelle dei quotidiani

Guendouzi Lazio, il centrocampista di Baroni è l’ultimo a mollare nella sconfitta contro la Fiorentina. I suoi voti

È Mattéo Guendouzi il migliore in campo per la Lazio nella sconfitta contro la Fiorentina. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – «Da solo contro tutti, aveva acceso gli unici falò. Dà tutto per

tutto».

GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Corre, si sbraccia, pungola i compagni, prova anche a concludere. E’ l’unico che resta sempre dentro la partita».

MESSAGGERO 6 – «Praticamente solo e abbandonato in mezzo al campo, dove senza Rovella alla Lazio manca mezza squadra. Il suo compagno di reparto gioca una partita invisibile. Come sempre non si arrende mai e resta nella sfida anche nel recupero».