Guendouzi Lazio, chiarimento con Tudor! TUTTI i dettagli dopo il confronto a Formello

Guendouzi-Lazio, c’è il chiarimento con Igor Tudor! Tutti i dettagli dopo il confronto avvenuto tra i due a Formello

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio è andato in scena l’atteso faccia a faccia tra Igor Tudor e Mateo Guendouzi.

Confronto andato a buon fine, ma giusto per prassi. Viene prima il bene della Lazio che gli individualismi, perciò tra Tudor e Guendouzi si proseguirà come prima: unità di intenti, ma con la possibilità che la miccia si riaccenda all’improvviso. Inevitabile con due caratteri del genere. Da una parte un allenatore con un credo ben chiaro e che difficilmente scende a compromessi; dall’altra un giocatore che non vorrebbe mai lasciare il campo e con Sarri (pronto a richiamarlo in premier al West Ham o al Newcastle) mai in panchina. In attesa di capire se il battibecco pre Salernitana sia stato messo del tutto alle spalle, al momento l’unica certezza è che ieri mattina l’ex OM è tornato in gruppo come anticipato a Genova da Tudor stesso. Per il numero 8 allenamento assieme a chi ha non ha giocato o al massimo è subentrato venerdì, mentre i titolari come al solito hanno svolto una seduta di scarico. Chissà se Guendouzi – obbligatoriamente riscattato dal Marsiglia col dodicesimo posto matematico – riuscirà a essere tra questi ultimi martedì sera nel ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma non sarà semplice togliere il posto a uno tra Kamada e Vecino, partiti dal 1’ in 4 partite su 5 col tecnico croato e in coppia a centrocampo nelle due vittorie di fila con Salernitana e Genoa. Mattéo di sicuro ci proverà, così come le punte a segnare il primo gol col nuovo corso.