Guendouzi Lazio: «Ho giocato in 4 dei top 5 campionati: ecco i punti di forza di ognuno»

Le parole di Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, sulle sue esperienze negli altri principali campionati esteri e i loro punti di forza

Nell’intervista concessa a la Gazzetta dello Sport Mateo Guendouzi ha parlato delle differenze e dei punti di forza dei vari campionati dove ha giocato. Il centrocampista della Lazio, prima di approdare in Serie A, ha giocato in Ligue 1 – Lorient e Marsiglia -, Premier League – Arsenal – e Bundesliga – Herta Berlino –: di seguito le sue parole.

«Da noi, in Francia, la qualità media dei singoli giocatori. Ogni anno ne vengono fuori di nuovi. In Germania c’è un calcio spensierato, perché si pensa solo al gol, la fase difensiva è secondaria. La Serie A è il campionato top a livello tattico e molto equilibrato. Ogni partita è difficile, anche quelle contro le squadre che arrivano dalla B. E la Premier è… la Premier, il massimo che ci sia a livello mondiale, in campo e fuori. Però pure qui in Italia c’è un coinvolgimento da parte della gente che è altrettanto bello».