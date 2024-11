Guendouzi: «La Lazio si conosce poco in Francia, ma è un club storico, quando è arrivato Tudor...»

Le parole di Mateo Guendouzi sul suo arrivo alla Lazio: «É un club storico, anche se in Francia non è molto conosciuto, quando è arrivato Tudor…»

Mateo Guendouzi ha parlato a L’Equipe in vista di Italia Francia di Nations League. Di seguito le sue parole sul suo arrivo alla Lazio e il rapporto con Tudor.

PAROLE – «Sportivamente sappiamo poco della Lazio all’interno della Francia. Ma sono arrivato in un club storico che ogni anno gioca in Europa, con una tifoseria molto passionale sia in casa che in trasferta. Ricordo che quando sono arrivato all’aeroporto c’erano tra le 500 e le 1000 persone che mi aspettavano. Cosa ho pensato l’anno scorso quando è arrivato Tudor? (ride, ndr) Non è un calcio che mi piace molto il suo, ma mi sono dovuto adattare. Quando ero al Marsiglia ho saputo fare quello che mi chiedeva e penso di averlo fatto bene. Qui sono rimasto professionista e ho continuato a giocare».