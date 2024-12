Guendouzi, insostituibile nella Lazio: per importanza e mancanza di alternative

Guendouzi è stato costretto a fare gli straordinari da agosto ad oggi. Il francese sempre presente in campionato

La Lazio ha un problema di rosa corta a centrocampo, situazione che ha costretto Matteo Guendouzi a fare gli straordinari nei primi mesi di stagione. E così potrebbe essere fino alla fine dell’anno solare, nella speranza che poi il club possa intervenire sul mercato nella finestra di gennaio.

Il centrocampista francese in Serie A è sceso in campo dal primo minuto 14 volte su 14, mentre in Europa League ha collezionato 3 presenze, di cui 2 da titolare. In campionato è praticamente insostituibile per Marco Baroni.

Questi i suoi numeri in campionato riportati dal Corriere dello Sport: