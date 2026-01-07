Guendouzi Fenerbahce, Pedullà rivela: «Aveva chiesto la cessione a dicembre, poi...» - Lazio News 24

Calciomercato
Guendouzi Fenerbahce, Pedullà rivela: «Aveva chiesto la cessione a dicembre, poi…»
Guendouzi Fenerbahce, Alfredo Pedullà ha parlato di un restroscena relativo al centrocampista francese della Lazio: le sue parole
Matteo Guendouzi è prossimo al trasferimento al Fenerbahce, sarà lui il secondo grande sacrificio della societò di Claudio Lotito! Nella giornata odierna Alfredo Pedullà si è espresso relativamente alla situazione della mezzala transalpina, la quale lascerà ufficialmente la Lazio tra oggi e domani. Le sue parole:
«Retroscena Guendouzi-Fenerbahce: aveva chiesto la cessione a dicembre, i documenti sono attesi in giornata poi potrà andare a Istanbul. Fino a un’ora fa era previsto tra i convocati per stasera e anche titolare, ma a chi conviene? Almeno 30 milioni in cassa, non 25 più bonus. Totale 60».
