 Guendouzi Fenerbahce, Pedullà rivela: «Aveva chiesto la cessione a dicembre, poi...» - Lazio News 24
Calciomercato

Guendouzi Fenerbahce, Pedullà rivela: «Aveva chiesto la cessione a dicembre, poi…»

Published

47 minuti ago

on

By

Guendouzi
Guendouzi

Guendouzi Fenerbahce, Alfredo Pedullà ha parlato di un restroscena relativo al centrocampista francese della Lazio: le sue parole

Matteo Guendouzi è prossimo al trasferimento al Fenerbahce, sarà lui il secondo grande sacrificio della societò di Claudio Lotito! Nella giornata odierna Alfredo Pedullà si è espresso relativamente alla situazione della mezzala transalpina, la quale lascerà ufficialmente la Lazio tra oggi e domani. Le sue parole:

«Retroscena Guendouzi-Fenerbahce: aveva chiesto la cessione a dicembre, i documenti sono attesi in giornata poi potrà andare a Istanbul. Fino a un’ora fa era previsto tra i convocati per stasera e anche titolare, ma a chi conviene? Almeno 30 milioni in cassa, non 25 più bonus. Totale 60».

