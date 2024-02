Guendouzi pazzo di gioia sui social. E spunta anche il commento di Pedro – FOTO

Mateo Guendouzi pazzo di gioia sui social dopo la vittoria della Lazio in casa del Torino. E spunta anche il commento di Pedro

Protagonista del successo della Lazio a Torino, Mateo Guendouzi ha poi rimarcato la sua gioia per la vittoria anche sui social, sottolineando l’importanza della vittoria con i granata.

Un post su Instagram dove è spuntato anche il commento di Pedro, che non ha potuto far altro che applaudire il compagno per il gol e la prestazione offerta nella serata di ieri.