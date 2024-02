Guendouzi uomo in più della Lazio: «Se segna anche è l’erede di Milinkovic»

Mateo Guendouzi uomo in più in casa Lazio: il commento sulle prestazioni del giocatore francese, ieri a segno

Secondo gol in campionato e secondo gol con la Lazio per Mateo Guendouzi, che ha contribuito in modo fondamentale al successo di ieri in casa del Torino. Il francese si conferma in netta ripresa anche dopo essere stato nominato man of the match contro il Bayern in Champions.

E i giornali intanto scomodano i paragoni, evidenziando una volta di più quanto sia fondamentale questo giocatore per gli schemi di Sarri. C’è infatti chi lo paragona a Milinkovic, sottolineando però come del serbo gli manchi quel feeling continuo con la porta.