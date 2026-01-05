Guendouzi nel mirino dell'Atletico Madrid! Il giocatore ha aperto alla cessione - Lazio News 24

Matteo Guendouzi potrebbe lasciare la Lazio in questa caldissima sessione di calciomercato: l’Atletico Madrid adesso fa sul serio per lui

Il futuro di Matteo Guendouzi torna al centro del mercato. Attorno al centrocampista francese della Lazio si sta muovendo un interesse concreto e articolato che va oltre i primi sondaggi registrati nelle scorse settimane. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore si sono registrati passi in avanti significativi da parte dell’Atletico Madrid!

Guendouzi Lazio, l’Atletico Madrid entra nel vivo della trattativa

Stando alla ricostruzione del quotidiano romano, nella giornata di sabato alcuni intermediari sarebbero volati a Madrid per intavolare un primo confronto diretto con l’Atletico. Guendouzi è considerato un profilo ideale per il centrocampo dei Colchoneros: dinamico, aggressivo, abituato a ritmi alti e con una spiccata personalità internazionale, maturata tra Premier League, Ligue 1 e Serie A.

Guendouzi, concorrenza ampia tra Inghilterra e Turchia

L’Atletico Madrid, però, non è l’unico club sulle tracce del centrocampista. Sul tavolo restano vive anche le attenzioni di Sunderland, Fenerbahçe e Galatasaray, tutte società che hanno monitorato la situazione di Guendouzi nelle ultime settimane. Al momento, tuttavia, è proprio la pista spagnola a sembrare la più strutturata, anche per la volontà dell’Atletico di inserire il giocatore in un progetto tecnico immediatamente competitivo in Liga e in Champions League.

Guendouzi e le strategie della Lazio

La sensazione è che le prossime ore possano essere decisive. L’Atletico ha acceso i motori, la Lazio osserva e valuta, consapevole di avere in rosa uno dei centrocampisti più appetibili del mercato europeo.

Il Messaggero parla di contatti continui e di un dossier che resta apertissimo. Il futuro di Guendouzi è tutto da scrivere, ma la strada che porta a Madrid, ora, è decisamente più concreta.

LEGGI ANCHE: Loftus Cheek Lazio, rimane l’obiettivo principale! Scambio con il Milan? L’indiscrezione