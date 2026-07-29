Gualtieri sullo stadio Flaminio: «La Lazio ha presentato un progetto serio. C’è attesa per il verdetto»

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha detto la sua sul verdetto che la Soprintendenza emanerà nei prossimi giorni sullo stadio Flaminio

Il futuro della Lazio e della sua nuova casa compie un fondamentale passo in avanti. Intervenendo a Retesport, il Sindaco Roberto Gualtieri ha chiarito lo stato dell’arte relativo allo Stadio Flaminio.Sull’impegno delle istituzioni e le peculiarità della struttura, il primo cittadino ha spiegato: «Valutiamo la proposta avanzata dalla Lazio per ammodernare l’impianto con il medesimo rigore riservato ad altri dossier, senza distinzioni di fede calcistica e con l’obiettivo di recuperare un bene di Roma Capitale attualmente degradato. La Conferenza dei Servizi si chiuderà a breve e attendiamo il parere vincolante della Soprintendenza di Stato, necessario visto che parliamo di un’opera esistente e tutelata dal punto di vista architettonico, a differenza del progetto di Pietralata che sorge su un’area libera con volumetrie già pianificate».

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Il ruolo della Soprintendenza sul progetto Stadio Flaminio ZONA ROMA NORD

L’amministrazione cittadina attende quindi l’esito dei tavoli tecnici per poter procedere al passaggio amministrativo successivo. Sul dialogo tra il club e gli enti di tutela, Gualtieri ha sottolineato: «In questa fase il Campidoglio non entra nel merito della discussione, ma nutriamo grande fiducia sia nella serietà della Soprintendenza sia nella qualità del piano elaborato dalla società biancoceleste. In caso di fumata bianca tra le parti, provvederemo a sottoporre immediatamente l’intero dossier all’approvazione dell’Assemblea Capitolina».

Le tempistiche di realizzazione per lo Stadio Flaminio

Le prospettive per l’apertura dei cantieri lasciano presagire uno sviluppo rapido per entrambe le compagini della Capitale. Riguardo alla tabella di marcia dei lavori, Gualtieri ha chiosato: «Trattandosi del recupero di una struttura già presente e considerando la determinatezza con cui la Lazio sta procedendo, il cantiere per lo Stadio Flaminio potrebbe avanzare con tempistiche quasi affiancate a quelle di Pietralata, registrando scadenze non molto distanti tra loro, pur all’interno di due percorsi urbanistici distinti».