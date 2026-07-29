La Lazio deve sciogliere un dilemma: Brescianini o Fabbian? Le valutazioni del club

La Lazio sta monitorando due giocatori in uscita dalla Fiorentina: Brescianini e Fabbian. Su chi punteranno i biancocelesti?

I nomi per il centrocampo della Lazio restano i soliti che accompagnano il mercato biancoceleste da diverse stagion: Marco Brescianini e Giovanni Fabbian. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la preferenza della dirigenza capitolina andrebbe proprio verso l’ex Bologna.

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La situazione di Fabbian alla Fiorentina

Trasferitosi un anno fa alla Fiorentina, Fabbian ha deluso le aspettative, al punto che la società viola sarebbe disposta a lasciarlo partire nel corso di questa sessione di mercato. Il club biancoceleste osserva lo scenario con estremo interesse ed è pronto a valutare l’affondo per regalare al tecnico un innesto di qualità ed inserimento nel reparto mediano.

La formula per portare Fabbian

Sul fronte delle modalità del trasferimento non dovrebbero registrarsi particolari ostacoli. I viola sono aperti a cedere Fabbian con la formula del prestito con diritto di riscatto, un dettaglio che agevolerebbe la trattativa permettendo ai biancocelesti di concentrarsi solo sull’accordo economico relativo alla cifra finale. Al momento non ci sono stati passi ufficiali, ma da Formello la scelta sembra fatta: tra i profili valutati, il preferito resta l’ex centrocampista rossoblù.