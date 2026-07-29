Fullkrug è l’alternativa a Gimenez per l’attacco: è il profilo giusto? La posizione della Lazio

L’ex Milan Fullkrug è l’alternativa a Gimenez per l’attacco biancoceleste, ma la Lazio sta riflettendo. La posizione dei biancocelesti

Il futuro di Niclas Füllkrug si trasforma in un intrigante rebus di calciomercato. L’attaccante tedesco è reduce da una parentesi tutt’altro che brillante con la maglia del Milan, un’esperienza opaca che lo ha visto far ritorno al West Ham per fine prestito. Il centravanti sta ora valutando diverse opzioni in giro per l’Europa per ritrovare la continuità perduta.

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Le perplessità su Füllkrug in casa biancoceleste

Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com, nelle ultime ore il profilo dell’attaccante è stato proposto a due club italiani: il Genoa e la Lazio. I biancocelesti sono attivamente alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto avanzato per completare l’organico a disposizione del mister. Il grande sogno della dirigenza capitolina resta Santiago Gimenez, ma al momento per il messicano non si registrano grandi margini di manovra.

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Il rebus Füllkrug e gli ultimi giorni di mercato

In questa fase della sessione estiva, proprio sull’ex Milan aleggiano tuttavia diverse perplessità in casa laziale. Dubbi tattici e fisici che finora non sono stati del tutto sciolti dalla dirigenza. Il nome del bomber ex Borussia Dortmund resta comunque una pista da monitorare con grande attenzione: gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero regalare colpi di scena inattesi per il futuro del centravanti in Italia.