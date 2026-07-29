Sfuma Markmann! Difensore non convinto dal progetto: la ricostruzione

Nonostante l’intesa yta Lazio e Nordsjaelland, Markmann ha declinato il progetto biancoceleste. La ricostruzione

Il trasferimento di Noah Markmann nella Capitale è definitivamente tramontato. Proprio ieri. il giovane difensore centrale danese ha comunicato di non avere intenzione di vestire la maglia della Lazio, nonostante tra il club biancoceleste e il Nordsjaelland fosse già stato trovato un intesa di massima per l’accordo economico.

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I nodi dietro il no a Noah Markmann

Secondo rivela Il Messaggero, dietro il mancato arrivo del classe 2007 ci sarebbero motivazioni ben precise. A pesare in primo luogo sono state le elevate commissioni richieste dal padre del calciatore che, a un anno dalla scadenza del contratto con i danesi, pretendeva cifre ritenute fuori parametro dalla dirigenza capitolina per avvallare il trasferimento del figlio.

La concorrenza estera per Markmann

In secondo luogo, sulla scelta del difensore ha inciso il forte interesse di diverse società straniere. Oltre alla pista concreta rappresentata dal Trabzonspor, il centrale difensivo ha registrato ulteriori sondaggi dalla Turchia e soprattutto dalla Premier League: destinazioni ritenute dal giocatore e dal suo entourage più allettanti e convenienti rispetto alla proposta della Lazio.