Calciomercato
Calvani passa al Milan a titolo definitivo! I dettagli dell’operazione
Lorenzo Calvani lascia la Lazio per approdare a titolo definitivo al Milan: tutti i dettagli dell’operazione
L’operazione è ormai conclusa e definita in ogni dettaglio. Il Milan mette a segno un nuovo innesto di prospettiva andando a pescare direttamente dal settore giovanile della Lazio. Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, la società rossonera ha raggiunto un accordo totale per assicurarsi le prestazioni del giovane talento Lorenzo Calvani.
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Le cifre e i dettagli del contratto
I dettagli economici del trasferimento delineano un’operazione impostata su basi solide. Il club rossonero verserà nelle casse biancocelesti una cifra pari a 0,5 milioni di euro a titolo fisso, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. Per Calvani è pronto un contratto a lungo termine che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2029, con un’opzione di rinnovo già prevista in favore del club per estendere l’accordo fino al 2030.
Il progetto del Milan attorno a ìCalvani
L’ingaggio di Calvani conferma la linea societaria del club milanese, sempre attento a monitorare e ad accaparrarsi i migliori profili italiani in circolazione. Per il difensore si tratta di un salto di carriera fondamentale, inserito in un progetto tecnico pronto a valorizzarne le caratteristiche nel corso delle prossime stagioni.
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