Gruppo F, Lazio spettatrice di Club Brugge-BVB: i tedeschi provano il sorpasso

La Lazio dovrà cercare i tre punti in Russia per evitare di essere scavalcata.

Mentre una Lazio decimata va in Russia in cerca di punti, lo Zenit padrone di casa prova a rientrare in corsa e riaprire il girone, che oggi lo vede ancor a zero punti. Il Club Brugge ospiterà alle ore 21, a risultato di Zenit-Lazio già acquisito, i favoriti del girone: i tedeschi del Borussia Dortmund, che nel weekend ha fatto riposare il bomber Haaland. Fondamentale sarà per gli equilibri del gruppo il risultato che maturerà nelle Fiandre: infatti qualora i gialloneri dovessero espugnare Bruges potrebbero scavalcare la Lazio nel caso di mancata vittoria dei biancocelesti, mentre in caso di segno “1” i belgi metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione, complicando ulteriormente il cammino della Lazio. Che si augura di affrontare al completo almeno la seconda parte della fase a gruppi.