Calciomercato Lazio, Grifo: «Si mossero per portarmi in Italia»

Vincenzo Grifo spiega come sia stato vicino a giocare in Italia con la chiamata della Lazio. L’italo-tedesco non chiude le porte al Bel Paese

Vincenzo Grifo, attuale centrocampista del Friburgo, ha spiegato più volte come si trovi bene in Germania ma non rinneghi le sue origini italiane.

Ai microfoni di TMW ha svelato quale società lo avrebbe potuto portare in Italia: «L’occasione c’era già, avevo 18 anni, si era mossa la Lazio. Ma sto bene in Germania, se poi sono maturo per giocare in Serie A si vedrà. Ho sempre detto che non si sa mai, se uno è italiano, gioca in Nazionale, è normale che se arrivasse una proposta…».