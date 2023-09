Griezmann amaro ai microfoni della UEFA: «Grande partita, un solo rimpianto»

Antoine Griezmann, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha commentato il pareggio ottenuto dagli spagnol contro la Lazio

Ai microfoni della UEFA dopo Lazio-Atletico Madrid, Griezmann ha dichiarato:

«La verità è che abbiamo fatto una grande partita, sono contento della squadra. Sia in attacco che per come abbiamo lavorato in difesa, peccato solo per il gol. Penso anche che avremmo potuto segnare di più, abbiamo avuto due o tre occasioni davvero buone».