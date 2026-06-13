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Per Gregucci serve di più: «Lotito deve fare qualcosa di diverso, anche se forse siamo fuori tempo massimo»

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1 giorno ago

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L’ex difensore della Lazio Angelo Gregucci ha spiegato il suo punto di vista sulla distanza tra tifoseria e proprietà: le parole dell’allenatore

L’ex calciatore della Lazio Angelo Gregucci non ha potuto esimersi dall’esprimere le proprie considerazioni in merito alla situazione delicata tra tifosi biancocelesti e presidente Claudio Lotito in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera. In particolare questa volta il suo messaggio nasce dal fatto che, secondo lui, l’atteggiamento del senatore sia sbagliato e che quindi non sia sufficiente la lettera condivisa nei giorni scorsi.

Il quadro descritto è quello di una frattura profonda, con la tifoseria sempre più distante dalla società e una protesta che ha assunto dimensioni evidenti, fino a incidere sulla presenza allo stadio. Gregucci evidenzia come il momento sia complesso e come servano iniziative concrete per provare a ricucire il rapporto, anche se la situazione appare ormai molto compromessa.

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Crisi tra tifosi e società ed il futuro del club

SITUAZIONE LAZIO«La situazione attuale rappresenta una sconfitta per tutti. I laziali hanno l’anima ferita, sono distanti dalla proprietà. La Lazio è l’unica squadra importante senza tifosi allo stadio: la protesta, nel significato, è fortissima. La lettera quindi non basta. Lotito deve fare qualcosa di diverso, anche se forse siamo fuori tempo massimo. Ma deve insistere con iniziative concrete».

FUTURO E PROSPETTIVE«Di pancia direi che la situazione è insanabile, ma io il tentativo fossi in Lotito lo farei. Deve insistere, far capire i piani. Se non cambia qualcosa si va verso l’oblio. Un campionato senza nessuno allo stadio è inimmaginabile. Il brand si deprezza. In questo momento non ci sono vincitori».

CAMBIO ATTEGGIAMENTO«Deve però essere passionale. Il grande paradosso sarebbe che al momento, se anche regalasse il Flaminio ai tifosi, lo stadio diventerebbe una cattedrale nel deserto. Deve assolutamente cambiare atteggiamento».

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