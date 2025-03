Gregucci: «La Lazio deve essere squadra»

L’ex Lazio, Gregucci, ha analizzato il duro momento che sta vivendo la squadra di Baroni, culminato con la pesante sconfitta di ieri

L’ex Lazio, Gregucci, ha commentato il momento dei biancocelesti ai microfoni di Radiosei.

IL COMMENTO – «Dobbiamo analizzare tutto e trovare l’unità della squadra: prima tutto, anche le rotazioni, andavano bene, ora no. Non possiamo farci trasportare dai giudizi dalla prestazione di ieri. La prova di ieri non è stata sufficiente. Dobbiamo sfruttare la sosta, al netto dei 9 calciatori che partiranno per andare in Nazionale. Dobbiamo essere squadra, ragionare molto di più con il ‘noi’, troppo presto per puntare il dito, è l’ora di ricompattarsi».