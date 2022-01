Gregucci: «La Lazio non è ancora sarriana. Contro l'Atalanta...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Angelo Gregucci ha parlato a TMW Radio del match di sabato sera tra Lazio e Atalanta. Le parole del tecnico

Angelo Gregucci, allenatore, ha parlato a TMW Radio del big match di sabato sera tra Lazio e Atalanta. Le dichiarazioni del tecnico.

LAZIO-ATALANTA – «Due scuole di pensiero diverse, le partite sono belle ricche di gol tra queste due».

LAZIO – «Non è ancora una squadra sarriana, vede dei progressi e i numeri lo dicono, ma non vedo una squadra ancora veloce. Quando ci sono le soste delle Nazionali, lui dovrebbe incidere di più ma non avere i giocatori in quel periodo incide».

ATALANTA – «La squadra di Gasperini è molto pericolosa ma manca uno di peso se non c’è Zapata. Mancherà tanto perché è insostituibile nel suo modo di intendere il calcio. Io penso che Sarri possa far bene, sempre che recuperi Zaccagni. Dietro però manca Acerbi, che è un riferimento per questa squadra. Sarà una partita difficile ma che potrebbe esaltare le qualità della Lazio, soprattutto in ripartenza».