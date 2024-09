Mattei: «Greenwood? La Lazio NON sta dicendo la verità. Ecco cosa penso di Dia e Gigot». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato così del calciomercato Lazio:

PAROLE – «Dia è un giocatore molto interessante, farà il titolare, si vede che è un giocatore vero. Su Gigot non posso esprimermi, non lo conosco, posso pensare che sia un giocatore forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. Probabilmente un po’ lento, non molto veloce. Questa sarebbe stata la comunicazione giusta, parlare di due campioni del mondo come termine di paragone, significa esporlo a critiche dopo i primi errori. Fabiani poteva semplicemente descrivere le sue caratteristiche tecniche senza fare nomi scomodi.

Ci sono delle problematiche che nascono da errori che paghi. Penso ad Hysaj, Akpa e Basic fuori lista, ma anche al rinnovo automatico fatto scattare per Pedro. Non si possono far pagare questi errori ai tifosi, anche perché poi i soldi per fare altro sul mercato non ci sono.

I soldi di Greenwood in altre operazioni? Lotito ci dice che bisogna stare molto attenti al momento economico che la Lazio sta vivendo, allora cosa sarebbe accaduto se avesse investito tutti quei soldi per l’inglese. L’impressione è che si stia giocando un po’ con le parole per non dire tutta la verità».