Greenwood Lazio, si inserisce un’altra squadra di SERIE A? Le ULTIME

Greenwood Lazio: un’altra squadra di Serie A si è messa sulle tracce dell’inglese, in uscita dal Manchester United

Tiene ancora banco nel calciomercato Lazio il punto su Mason Greenwood. La Lazio continua a seguire l’inglese ed è in prima fila con il Marsiglia, ma le polemiche della piazza in Francia negli ultimi giorni hanno raffreddato la pista.

Intanto, come riportato da Sportmediaset, il Napoli vorrebbe approfittare della situazione confusa a Marsiglia per inserirsi: al momento però non è andata oltre ad un sondaggio e i biancocelesti sono ancora avanti.