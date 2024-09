Greenwood Lazio, Guendouzi: «È un SUPER giocatore. In estate poteva essere dei NOSTRI, ma…». Le parole del centrocampista biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di FreeFoot, Mattéo Guendouzi ha parlato così del possibile trasferimento di Greenwood alla Lazio:

GREENWOOD – «È un super giocatore che ha delle bellissime qualità e numeri, credo che sia il miglior attaccante della Ligue attualmente. So che la Lazio lo voleva questa estate, c’è stata una piccola disputa per quanto lo riguarda e lui ha deciso di firmare per l’Olympique. Bene per lui e per il club perché è un giocatore che farà bene. La scelta dei giocatori a fine stagione viene fatta in base ai risultati ottenuti e alle aspettative che i club hanno e hanno fatto una buona campagna acquisti, un buon allenatore e hanno tutti gli elementi per fare una buona stagione».

