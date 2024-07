Greenwood Lazio, Pedullà SPIEGA: «Marsiglia VICINISSIMO ma Lotito deve monitorare la situazione per un MOTIVO» - Lazio News 24

Greenwood-Lazio, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa per l’esterno

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Lazio in relazione a Greenwood:

PAROLE – «Questione Greenwood: la Lazio è al corrente che tra Manchester United e Olympique Marsiglia c’è un accordo totale, manca soltanto il sì del diretto interessato. Il sì non è ancora arrivato per i noti fatti, la Lazio ha seguito la vicenda in nottata con un intermediario italiano. Se Greenwood accetta c’è poco da fare, altrimenti la situazione andrà monitorata».