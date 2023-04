Grecia shock, terna arbitrale ubriaca litiga sull’aereo: i dettagli

Grecia, in occasione della sfida di campionato tra Aek e Aris la terna che doveva dirigere il match litiga sull’aereo

Un vero e proprio scandalo quello avvenuto in Grecia per il match tra Aek e Aris, la terna arbitrale polacca che doveva dirigere il match del campionato greco, non si è presentata non solo perchè ha litigato in aereo ma anche perchè era risultata essere ubriaca.

I componenti arbitrali hanno avuto accese discussioni con un cittadino greco, tanto da far intervenire direttamente la polizia per placare la difficile e burrascosa situazione, e un emissario della federazione locale. A riportare la notizia è SDNA