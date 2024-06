Nazionale, Graziani: «La sconfitta con la Svizzera fa male. Ecco cosa ricorderemo…». Le parole dell’ex calciatore e allenatore

Intervenuto ai microfoni di TMW, Ciccio Graziani ha parlato dell’eliminazione della Nazionale italiana per mano della Svizzera. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Nel calcio si può perdere, ma qui c’è stata proprio una lezione di calcio e questo non può non fare male. Di buono non c’è stato niente, una squadra in balia di se stessa. Non siamo mai stati in partita, abbiamo creato poco e niente. Purtroppo di questa Nazionale ricorderemo solo una cosa: non è mai stata squadra, non c’è mai stata identità”.

Spalletti deve essere l’allenatore giusto, facendo anche tesoro degli errori commessi. Luciano deve assolutamente rimanere».