Graziani sul rigore: «Il fallo c’è, da vedere se dentro o fuori»

Al termine della sfida tra Lazio e Bayern Monaco, l’ex calciatore Ciccio Graziani ha commentato l’episodio del rigore non dato

Finisce qui la sfida tra Lazio e Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di Champions League. La gara si conclude 4-1 per i bavaresi, con i biancocelesti che tornano a casa con tanto rammarico. Sull’1-0 per gli ospiti, infatti, c’è stato un episodio molto dubbio, con un calcio di rigore non fischiato su Milinkovic-Savic.

Questa situazione è stata commentata dall’ex calciatore Ciccio Graziani. Negli studi di Mediaset ha affermato: «Cade Milinkovic su contatto con Boateng e poi l’arbitro dice che il difensore è fermo e non lo ha mai toccato. Questa gamba destra di Boateng tocca il polpaccio destro di Milinkovic: questo è fallo. Possiamo parlare se sia dentro o fuori ma è fallo».