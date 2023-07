Gravina: «Vi spiego perchè è stata scelta Milano per la finale di Champions»

Gravina, il presidente della Figc rilascia alcune dichiarazioni parlando della scelta di Milano come stadio per la finale di Champions

In un comunicato della Figc Gravina spiega la scelta della federazione di affidare a Milano e a San siro l’ultimo atto della Champions o nel 2026 o nel 2027

GRAVINA – La scelta di candidare Milano ad ospitare la finale di Champions League è in continuità con la politica della FIGC di aprire sempre di più il nostro Paese all’Europa e di valorizzare gli asset infrastrutturali per i grandi eventi. Ho sentito il sindaco Sala, che si è detto entusiasta, lavoreremo insieme per regalare a Milano e all’Italia un’esperienza straordinaria di spettacolo e condivisione, una delle più entusiasmanti che il calcio possa regalare